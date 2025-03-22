Четыре пожарных поезда привлекли к тушению горящей нефтебазы на Кубани

Оперативные службы продолжают тушить один из горящих резервуаров на площади 1 тыс. 250 кв. м.

К ликвидации возгорания на нефтебазе в Кавказском районе привлеки четыре пожарных поезда. Они подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия.

Спасатели также продолжают охлаждать остальные резервуары, чтобы не допустить распространения огня.

Всего к работам привлечены 473 человека и 189 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Повреждения получил трубопровод между резервуарами. С горящей нефтебазы эвакуировали 30 сотрудников.

Во время тушения пожара ночью 21 марта из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов, что привело к выбросу горящей жидкости. В результате были повреждены три единицы техники, а двое спасателей получили травмы. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

К утру 21 марта площадь пожара сократилась до 5 тыс. кв. м, к вечеру того же дня полностью потушили резервуар, загоревшийся 19 марта. Площадь пожара уменьшилась до 1 тыс. 250 кв. м.

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