На нефтебазе на Кубани полностью потушили резервуар, загоревшийся 19 марта

Крупный пожар на нефтяном предприятии в станице Кавказской произошел после атаки вражеских беспилотников.

По данным на 20:00 21 марта, спасателям удалось полностью потушить пожар в резервуаре, который загорелся рано утром 19 марта.

Сейчас пожарные борются с огнем на соседнем резервуаре, которые повредился и загорелся в ночь на 21 марта. Площадь пожара составляет 1 тыс. 250 кв. метров.

«Также охлаждают остальные 3 резервуара нефтебазы, чтобы не допустить распространения огня», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе города Кропоткина на горящей третьи сутки нефтебазе взорвались пары нефтепродуктов. Пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

В ходе тушения пожара из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов, что привело к выбросу горящей жидкости. В результате были повреждены три единицы техники, а двое спасателей получили травмы. Им незамедлительно оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью пожарных ничего не угрожает.

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