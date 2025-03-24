Пожар на атакованной нефтебазе на Кубани локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м

В Кавказском районе продолжают ликвидировать возгорание на атакованной ВСУ нефтебазе.

Пожар локализовали на площади 1 тыс. 250 кв. м. По состоянию на 13:00, огонь потушили вокруг второго из загоревшихся резервуаров, горение самого резервуара продолжается.

«Ночью с 23 на 24 марта резервуар в результате долгого воздействия высоких температур «сложился». При этом площадь пожара не увеличилась, не вышла за пределы обваловки», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Остальные резервуары продолжают охлаждать. Для их защиты сделали специальные пенные подушки для их защиты. В ликвидации пожара задействованы 467 человек и 185 единиц техники, а также четыре пожарных поезда.

Движение автотранспорта на участке трассы Краснодар — Кропоткин — Ставрополь остается закрытым, организован объезд через станицы Кавказскую и Темижбекскую.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе.

Во время тушения пожара ночью 21 марта из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов. В результате были повреждены три единицы техники, а двое спасателей получили травмы. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

К утру 21 марта площадь пожара сократилась до 5 тыс. кв. м, к вечеру того же дня полностью потушили резервуар, загоревшийся 19 марта. В ночь на 23 марта на горящей нефтебазе произошел крупный выброс нефтепродуктов.

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