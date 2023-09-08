Лишившийся ног фигурист Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг»

Презентация проекта состоялась 8 сентября во время во время пресс-конференции на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в документальном сериале «Киборг». Съемки проекта начались 30 июня, всего выйдет три эпизода. Каждый эпизод расскажет о технологиях в протезировании и жизни людей, которые прошли путь физической и психологической адаптации к новому телу.

Уточняется, что история Костомарова станет отдельной сюжетной линией: он расскажет о своей реабилитации, преодолении трудностей и жизни с протезами, пишет РБК.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала новость об участии Костомарова хорошей историей, которая будет вдохновляющим примером для многих людей.

«Роман Костомаров — величайший спортсмен и человек. Он является большим вдохновляющим примером для всех людей. Если у него есть силы и желание, то, конечно, фильм с ним — это хорошая история», — цитирует Тарасову РИА «Новости».