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Лишившийся ног фигурист Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lishivshijsya-nog-figurist-kostomarov-snimetsya-v-dokumentalnom-seriale-kiborg
Лишившийся ног фигурист Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг»
Роман Костомаров. Фото t.me/roman_kostomarov

Презентация проекта состоялась 8 сентября во время во время пресс-конференции на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в документальном сериале «Киборг». Съемки проекта начались 30 июня, всего выйдет три эпизода. Каждый эпизод расскажет о технологиях в протезировании и жизни людей, которые прошли путь физической и психологической адаптации к новому телу.

Уточняется, что история Костомарова станет отдельной сюжетной линией: он расскажет о своей реабилитации, преодолении трудностей и жизни с протезами, пишет РБК.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала новость об участии Костомарова хорошей историей, которая будет вдохновляющим примером для многих людей.

«Роман Костомаров — величайший спортсмен и человек. Он является большим вдохновляющим примером для всех людей. Если у него есть силы и желание, то, конечно, фильм с ним — это хорошая история», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роман Костомаров в начале 2023 года поступил в больницу с пневмонией в тяжелом состоянии. Его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. У фигуриста были проблемы с кровообращением и сепсис. Из-за некроза тканей фигуристу ампутировали обе голени, кисть правой руки и пальцы на левой руке. Но врачи смогли спасти жизнь фигуриста.

Летом Костомаров активно тренировался, чтобы восстановиться после болезни. Фигурист постоянно выкладывал видео со своими успехами из спортзала. 22 августа Роман Костомаров вышел на ледовую арену во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи.

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