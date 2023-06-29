Фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео со своими тренировками в больнице

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров 29 июня опубликовал в соцсетях видео из больницы, на котором запечатлены тренировки спортсмена.

На видеозаписи спортсмен делает упражнения в зале и поднимается по лестнице на протезах. Он добавил в комментарии к видео, что каждый день старается делать что-то новое, и ему «уже хочется бежать и прыгать».

На кадрах с тренировки видно, что Роману Костомарову ампутировали не только стопы, но и кисти рук.