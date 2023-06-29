Фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео со своими тренировками в больнице
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров 29 июня опубликовал в соцсетях видео из больницы, на котором запечатлены тренировки спортсмена.
На видеозаписи спортсмен делает упражнения в зале и поднимается по лестнице на протезах. Он добавил в комментарии к видео, что каждый день старается делать что-то новое, и ему «уже хочется бежать и прыгать».
На кадрах с тренировки видно, что Роману Костомарову ампутировали не только стопы, но и кисти рук.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в больницу Роман Костомаров поступил с пневмонией в тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. У фигуриста были проблемы с кровообращением и сепсис. Из-за сепсиса и некроза тканей фигуристу ампутировали обе голени и пальцы на левой руке.
Ранее 26 июня Костомаров показал, как приходит в форму после установки протезов.