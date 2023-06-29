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Фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео со своими тренировками в больнице

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/figurist-roman-kostomarov-opublikoval-novoe-video-so-svoimi-trenirovkami-v-bolnitse
Фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео со своими тренировками в больнице

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров 29 июня опубликовал в соцсетях видео из больницы, на котором запечатлены тренировки спортсмена.

На видеозаписи спортсмен делает упражнения в зале и поднимается по лестнице на протезах. Он добавил в комментарии к видео, что каждый день старается делать что-то новое, и ему «уже хочется бежать и прыгать».

На кадрах с тренировки видно, что Роману Костомарову ампутировали не только стопы, но и кисти рук.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в больницу Роман Костомаров поступил с пневмонией в тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. У фигуриста были проблемы с кровообращением и сепсис. Из-за сепсиса и некроза тканей фигуристу ампутировали обе голени и пальцы на левой руке.

Ранее 26 июня Костомаров показал, как приходит в форму после установки протезов.

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