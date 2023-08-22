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Фигурист Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/figurist-roman-kostomarov-vpervye-posle-bolezni-i-amputatsii-stop-vyshel-na-led-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Фигурист Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед в Сочи

Олимпийский чемпион Роман Костомаров 22 августа вышел на ледовую арену во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи.

Фигурист впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп и кисти, вышел к публике. Спортсмен появился на льду в конце номера своей супруги Оксаны Домниной, после чего они вместе покинули лед. Публика встретила Романа Костомарова громкими аплодисментами.

Каждый номер шоу Авербуха «Письма любви» представляет собой мини-рассказ на различные темы. Всего в «Айсберге» запланировано 28 представлений. Шоу будет идти до 30 сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роман Костомаров в начале 2023 года поступил в больницу с пневмонией в тяжелом состоянии. Его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. У фигуриста были проблемы с кровообращением и сепсис. Из-за некроза тканей фигуристу ампутировали обе голени, кисть правой руки и пальцы на левой руке. Но врачи смогли спасти жизнь фигуриста.

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