Культура вождения: как меняется статистка аварий в Краснодарском крае

Массовые аварии почти каждый день происходят на трассах Кубани.

Так, в Крымском районе легковушку зажало между грузовиками. В результате ДТП погибли пять человек, из них трое несовершеннолетних. В краевой столице нарушение ПДД перешло в рукопашный бой. Дракой закончился жаркий спор водителя мотоцикла и иномарки.

Конфликт на дороге может произойти и из-за припаркованного авто. «Просто хотела купить кукурузу» — такую причину назвала приезжая, оставив машину посередине улицы в Сочи. В Новороссийске мужчина ударил ножом другого из-за парковочного места. И таких случаев становится все больше.

«Каждое лето мы наблюдаем ситуацию, когда увеличивается количество ДТП. Их можно разделить на несколько категорий. Одни происходят на трассах, когда туристы едут на море. Если мы говорим о ДТП в черте города, то это, как правило, агрессивное вождение и часто перестраивание из ряда в ряд», — рассказывает президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.

Откуда такая культура вождения — непонятно. Помогают правоохранителям и народный патруль. Жители края снимают нарушения на телефон и оправляют видео полицейским, за что получают вознаграждения.

«По выявлению данных нарушений путем скрытого патрулирования. Во многих СМИ неоднократно публиковались видео, когда граждане, проезжающие, видя нарушения ПДД, фиксируют и передают их сотрудникам ГАИ с просьбой привлечь к ответственности», — сообщает заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Примаков.

По итогам первого полугодия на территории Краснодарского края произошло более 2,6 тыс. тысяч ДТП, в которых погибли 330 человек. И часть таких аварий происходит из-за неуважительного отношения к участникам движения.

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