Зажало между фурами: пять человек погибли в аварии в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 30 июля около 15:00 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск.

Предварительно, водитель грузового автомобиля МАЗ ехал в сторону Славянска-на-Кубани и врезался в машину Chevrolet Lacetti, которая ехала перед ним. Легковушка была последней в дорожном заторе. От удара иномарку отбросило в находившийся перед ней грузовик DAF, ее зажало между двумя большегрузами.

В результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке. Среди погибших трое детей.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности погибших, сообщает пресс-служба МВД России в Telegram.

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