Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево на Кубани, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vyletela-s-dorogi-i-vrezalas-v-derevo-na-kubani-voditel-pogib
Легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево на Кубани, водитель погиб
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 30 июля около 6:00 на 176 км+186м трассы Р-217 «Кавказ».

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Лада Веста» двигался со стороны Кропоткина в сторону Успенского района. Он превысил скорость, автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель, житель Кабардино-Балкарской Республики, скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях