Легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево на Кубани, водитель погиб
Происшествия
30.07.2024 08:36
Авария произошла 30 июля около 6:00 на 176 км+186м трассы Р-217 «Кавказ».
По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Лада Веста» двигался со стороны Кропоткина в сторону Успенского района. Он превысил скорость, автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель, житель Кабардино-Балкарской Республики, скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.