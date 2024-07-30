Легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево на Кубани, водитель погиб

Авария произошла 30 июля около 6:00 на 176 км+186м трассы Р-217 «Кавказ».

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Лада Веста» двигался со стороны Кропоткина в сторону Успенского района. Он превысил скорость, автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель, житель Кабардино-Балкарской Республики, скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.