Девушка на BMW распылила «перцовку» в толпу, пытаясь купить кукурузу в Сочи

Инцидент произошел днем 30 июля на улице Крымской в микрорайоне Мамайка.

По словам очевидцев в соцсетях, женщина за рулем BMW перекрыла дорогу к пляжу. По словам автоледи, она остановилась, чтобы купить кукурузу. Отдыхающие сделали женщине замечание за то, что она оставила машину не на проезжей части. В ответ девушка начала кричать, достала перцовый баллончик и распылила струю в сторону отдыхающих.

Участковые установили личность нарушительницы. Ею оказалась 21-летняя приезжая, временно проживающая в Сочи. В отделе полиции девушка сказала, что раскаивается в своем поступке. По ее словам, она непреднамеренно распылила газ из баллончика, случайно нажав на кнопку.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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