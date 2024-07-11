Мужчина распылил газовый баллончик на персонал и животных в ветклинике в Туапсе

Инцидент в ветклинике произошел 10 июля. Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На записи видно, как мужчина, уложив кошку на скамейку в фойе, достает баллончик и распыляет его сначала в лицо сотруднице ветклиники, а после — в открытую дверь кабинета. В кабинете в этот момент также находились сотрудники клиники.

Очевидцы рассказали, что мужчине отказали в приеме и стерилизации его кошки, мотивируя это его невменяемым состоянием — он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и провоцировал конфликт с персоналом. Также по словам очевидцев, струя из баллончика спровоцировала отек легких у одной из собак. Животное погибло. Кроме того, администратор и врач получили ожоги роговицы глаза и кожи лица. Персонал клиники обратился в полицию.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчину задержали на одной из улиц Туапсе. Его привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Пострадавшим медики оказали помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет дана правовая оценка действиям нападавшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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