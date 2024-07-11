Приезжие домогались девушку во дворе многоэтажки в Краснодаре

Инцидент произошел утром 11 июля в микрорайоне «Панорама» в районе улицы Героев-Разведчиков.

Местная жительница рассказала в социальных сетях, что к ней начали приставать трое приезжих, когда она возвращалась домой после пробежки. Один из них начал ее домогаться и трогать руками за тело.

На просьбы отойти от девушки мужчины не отреагировали. Приезжие перестали приставать к бегунье только после того, как она начала снимать их на камеру мобильного телефона.

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