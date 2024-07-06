Приезжие устроили массовую драку с местными возле Вечного огня под Краснодаром

Конфликт с участием приезжих произошел в станице Марьянской на улице Красной еще вечером 29 июня. Однако о нем стало известно только 6 июля.

В местных пабликах появились видеозаписи массовой драки возле Вечного огня. По словам людей, в тот вечер уроженцы одной из республик Северного Кавказа спровоцировали драку с местными жителями из-за замечания, сделанного о неподобающем поведении возле Вечного огня.

В отделе полиции Красноармейского района уточнили, что информация о массовом конфликте возле Вечного огня поступила к ним 29 июня около полуночи. Наряд полиции оперативно прибыл на место. Однако участники инцидента пояснили им, что претензий друг к другу не имеют. За помощью в медицинские учреждения никто из них не обращался.

По факту конфликта в Марьянской ОМВД по Красноармейскому району проводит проверку. По ее результатам примут законное решение, пишет газета «Голос Правды».

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