В раздавленной между фурами легковушке погибла семья из Новороссийска

Авария, в которой погибли 5 человек, произошла около 15:00 30 июля на трассе Славянск-на-Кубани – Крымск.

По данным полиции, автомобиль Chevrolet Lacetti замыкал дорожный затор и стоял за фурой, когда в него врезался второй большегруз. Иномарку, в которой находилась семья из 5 человек, зажало между двумя многотонными машинами. Находившие в легковушке водитель, женщина и трое их дочерей в возрасте 7, 14 и 16 лет погибли.

Погибшие оказались жителями станицы Раевской. Семья недавно переехала на Кубань из Оренбурга. Старшая девочка собиралась 1 сентября в колледж, младшие должны были пойти в школу станицы Раевской, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 30 июля около 15:00 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск. Грузовой МАЗ ехал в сторону Славянска-на-Кубани и врезался в машину Chevrolet Lacetti, которая ехала перед ним. От удара иномарку отбросило в находившийся перед ней грузовик DAF, ее зажало между двумя большегрузами. В результате ДТП погибли пять человек.

СК возбудил уголовное дело в отношении водителя грузовика МАЗ о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек. Виновнику аварии грозит до 7 лет лишения свободы.