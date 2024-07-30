СК возбудил дело после гибели троих детей и двоих взрослых в ДТП на Кубани

Смертельная авария произошла 30 июля на участке трассы Славянск-на-Кубани — Крымск в Крымском районе.

По данным следствия, водитель грузовика с прицепом МАЗ нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем Chevrolet. От удара легковушку отбросило в стоящий впереди грузовик с полуприцепом DAF, иномарка оказалась зажатой между двумя большегрузами. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также женщина и трое ее детей погибли на месте до приезда скорой помощи.

Следственный отдел по Крымскому району СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении водителя грузовика о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек по ч. 5 ст. 264 УК РФ. На месте ДТП продолжает работать следователь. Все обстоятельства происшествия устанавливают, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также на место аварии выехали сотрудники межрайонной прокуратуры. Прокуратура края взяла под контроль ход и результаты расследования заведенного уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Виновнику аварии, в которой погибли пять человек, грозит до 7 лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 30 июля около 15:00 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск. Грузовой МАЗ ехал в сторону Славянска-на-Кубани и врезался в машину Chevrolet Lacetti, которая ехала перед ним. Легковушка была последней в дорожном заторе. От удара иномарку отбросило в находившийся перед ней грузовик DAF, ее зажало между двумя большегрузами. В результате ДТП погибли пять человек.