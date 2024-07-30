Житель Новороссийска ударил мужчину ножом в живот из-за места на парковке

Инцидент произошел в Новороссийске днем 30 июля на проспекте Ленина рядом с поликлиникой.

Фото с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На снимке виден мужчина в окровавленной белой майке. Свидетели произошедшего сообщили, что двое мужчин не поделили парковку. На место вызвали полицию.

«Предварительно установлено, что сегодня на проспекте Ленина в Новороссийске между двумя мужчинами случился конфликта из-за парковочного места. Один из участников драки нанес оппоненту ножевое ранение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний местный житель. Пострадавшего, 54-летнего мужчину, госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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