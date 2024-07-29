В Геленджике будут судить мужчину, ранившего ножом в живот экс-сожительницу

Нападение произошло 17 апреля на Геленджикском проспекте. В июле уголовное дело о покушении на убийство в отношении уроженца Кабардино-Балкарской Республики передали в суд.

По данным следствия, мужчина и его бывшая сожительница поссорились на улице около одного из магазинов. Во время конфликта мужчина достал нож и несколько раз ударил им девушку в живот. Происходящее увидели прохожие и остановили нападавшего, которому тогда удалось скрыться. Пострадавшую госпитализировали, ей оказали необходимую медпомощь.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Последние месяцы обвиняемый находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств и направило материалы дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемому из Кабардино-Балкарии грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нападение произошло 17 апреля около 9:00 на одной из центральных улиц города-курорта. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. В СК возбудили дело о покушении на убийство. По версии следствия, 28-летний приезжий из Кабардино-Балкарии поссорился со своей 21-летней сожительницей из-за того, что она хотела прекратить отношения. Злоумышленник достал нож и погнался за сожительницей. Он догнал жертву и четыре раза ударил ее ножом в живот. В конфликт вмешались очевидцы. Один из прохожих стал свидетелем происходящего и решил вступиться за пострадавшую.