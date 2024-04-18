Уголовное дело завели на ревнивца, ранившего ножом сожительницу в Геленджике

Преступление произошло утром 17 апреля на Геленджикском проспекте возле одного из магазинов.

По версии следствия, 28-летний приезжий из Кабардино-Балкарии на улице поссорился со своей 21-летней сожительницей, которая сказала, что хочет прекратить с ним общение. Он достал нож и погнался за сожительницей. Мужчина четыре раза ударил девушку ножом в живот.

В конфликт вмешались очевидцы, но злоумышленнику удалось скрыться. В тот же день его задержали сотрудники полиции. Раненую девушку госпитализировали в больницу.

На приезжего завели уголовное дело о покушении на убийство по ч.1. ст. 105 УК РФ. Во время допроса он признал свою вину. Следователь выясняет обстоятельства преступления. Назначили психолого-психиатрическую, судебно-медицинскую и генетическую экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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