Мужчина напал с ножом на 22-летнюю сожительницу на улице в Геленджике

Нападение произошло 17 апреля около 9:00 на одной из центральных улиц города-курорта.

По данным полиции, между сожителями произошел конфликт. Мужчина погнался за 22-летней девушкой и ранил ее ножом, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас ей оказывают медпомощь.

«По горячим следам полицейские задержали ранее судимого местного жителя. В настоящее время проводится проверка. Собранные материалы будут переданы в региональное следственное управление следственного комитета России для принятия процессуального решения», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов в Telegram.

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