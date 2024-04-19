Полиция Геленджика ищет мужчину, заступившегося за раненую при нападении девушку

Конфликт, в результате которого местный житель ранил ножом девушку, произошел 17 апреля около 9:00 на проспекте Геленджикском.

Один из прохожих стал свидетелем происходящего и решил вступиться за пострадавшую. ОМВД России по городу Геленджику просит откликнуться мужчину, который заступился за девушку.

За активную гражданскую позицию в МВД приняли решение поощрить мужчину. Его просят позвонить по телефону 8 (999) 437-68-63, сообщает ОМВД России по Геленджику в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нападение произошло 17 апреля около 9:00 на одной из центральных улиц города-курорта. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. В СК возбудили дело о покушении на убийство. По версии следствия, 28-летний приезжий из Кабардино-Балкарии поссорился со своей 21-летней сожительницей из-за того, что она хотела прекратить отношения. Злоумышленник достал нож и погнался за сожительницей. Он догнал жертву и четыре раза ударил ее ножом в живот. В конфликт вмешались очевидцы.