Водитель иномарки и курьер на мотоцикле устроили драку на дороге в Краснодаре

Драка произошла на улице Петра Метальникова.

Другие участники дорожного движения драку не оценили. Проезжавший мимо водитель хотел остановить драку, но спутница не пустила. В итоге участников драки все же разняли и успокоили.

Читайте также: четыре девушки устроили драку в центре Сочи. Видео с дракой опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как четыре девушки во время словесного конфликта перешли к рукоприкладству. Одна из них схватила оппонентку за волосы и свалила на землю. Через несколько секунд тоже самое сделала другая участница конфликта.