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Водитель иномарки и курьер на мотоцикле устроили драку на дороге в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-i-kurer-na-mototsikle-ustroili-draku-na-doroge-v-krasnodare
Водитель иномарки и курьер на мотоцикле устроили драку на дороге в Краснодаре

Драка произошла на улице Петра Метальникова.

Другие участники дорожного движения драку не оценили. Проезжавший мимо водитель хотел остановить драку, но спутница не пустила. В итоге участников драки все же разняли и успокоили.

Читайте также: четыре девушки устроили драку в центре Сочи. Видео с дракой опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как четыре девушки во время словесного конфликта перешли к рукоприкладству. Одна из них схватила оппонентку за волосы и свалила на землю. Через несколько секунд тоже самое сделала другая участница конфликта.

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