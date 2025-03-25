Кондратьев: на нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидировали пожар

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе произошел в ночь на 19 марта после атаки украинских беспилотников.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар на нефтебазе полностью ликвидировали. В течение семи суток специалисты работали в сложных условиях — тушили два резервуара, а также вылившиеся из них нефтепродукты на максимальной площади до 10 тыс. кв. метров.

«Справились с несколькими нештатными ситуациями, взрывом одного из резервуаров. Постоянно охлаждали остальные объекты на территории, чтобы уберечь их от огня», — добавил глава края.

В тушении возгорания приняли участие свыше 470 человек, в том числе специалисты из 16 муниципалитетов Кубани и соседних регионов РФ.

«Благодарен всем, кто круглосуточно боролся с огнем, обеспечивал сотрудников питьевой водой и горячим питанием. В борьбе с огнем пострадали два специалиста, которых оперативно госпитализировали, оказали всю необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент их уже выписали из больницы», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе.

Во время тушения пожара ночью 21 марта из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов. В результате были повреждены три единицы техники, а двое спасателей получили травмы.

К утру 21 марта площадь пожара сократилась до 5 тыс. кв. м, к вечеру того же дня полностью потушили резервуар, загоревшийся 19 марта. В ночь на 23 марта на горящей нефтебазе произошел крупный выброс нефтепродуктов. Днем 24 марта пожар на атакованной нефтебазе локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м.

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