Когда и как делать тест на беременность, чтобы получить точный результат

Бывает, что беременность становится сюрпризом для женщины. Развеять или подтвердить подозрения о скором пополнении семейства помогают экспресс-тесты, которые можно делать с первого дня задержки месячных, то есть примерно через две недели после зачатия.

Вне зависимости от конструкции и цены теста, принцип действия у них один — определить уровень хорионического гонадотропина человека или ХГЧ. Это гормон, который вырабатывается с момента прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки.

Когда делать тест?

Тест на беременность можно делать с первого дня задержки месячных. Вне зависимости от результата через два-три дня тест стоит повторить. Считается, что тест на беременность, сделанный утром — более точный. Это верно, так как вечером моча менее концентрированная и ХГЧ в ней будет меньше. Соответственно, есть риск получить неверный результат. Но, по большому счету, сделать тест на беременность можно в любое время дня.

Как сделать тест?

Экспресс-тесты продаются во всех аптеках. Это могут быть тест-полоски, струйные тесты, планшетные и цифровые. Цифровые тесты считаются самыми чувствительными и точными, но определить беременность поможет и самая простая и дешевая тест-полоска. В каждой коробке с тестом имеется подробная инструкция.

Проще всего в использовании тест-полоски. Полоску нужно опустить в сосуд с мочой до нужной отметки, подождать 5 секунд и вытащить. После полоску нужно оставить в горизонтальном положении на три-пять минут.

Важно: результат нужно оценить не позднее, чем через 10 минут.

Ложный результат

Ошибаться могут все. И тесты на беременность — не исключение. Ложноположительный или ложноотрицательный результат может проявиться при браке самого теста, при ошибках использования или гинекологических патологиях.

Чтобы избежать ложного результата, строго следуйте инструкции и оценивайте результат в промежуток от 3 до 10 минут, так как позже на тесте может проявиться слабая вторая полоска. Это происходит из-за испарения мочи, и полоска не говорит о беременности.

Бракованные тесты попадаются редко, но, чтобы подстраховаться, возьмите сразу несколько тестов разных брендов.

Ложноположительный результат можно получить в послеродовой период, после выкидыша или аборта — в это время уровень ХГЧ остается высоким.

Кроме того, ложноположительный тест может говорить об опухолях яичников, молочных желез, легких, мозга или желудка. Все они повышают уровень ХГЧ. Потому получив положительный результат, отправляйтесь к специалисту.

Причиной ложноотрицательного результата, кроме заводского брака теста, обычно становится прием мочегонных или угроза выкидыша.

Если тест говорит: «не беременна», но остальные признаки беременности присутствуют, — это повод срочно обратиться к специалисту.

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