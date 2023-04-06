Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля

В этот день ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. Его празднуют с 1948 года в честь основания Всемирной организации здравоохранения — 7 апреля. К этой дате относится и День «Пешком на работу». Его с удовольствием отмечают сторонники ЗОЖ и те, кто работает на дистанционке.

В память о трагической гибели подводной лодки «Комсомолец», затонувшей 7 апреля 1989 года, установили День памяти погибших подводников. Это памятная дата для всего Военно-морского флота РФ.

В день образования Главрыбвода — 7 апреля — отмечается День государственных органов рыбоохраны РФ. Его празднуют все, кто стоит на страже водных биологических ресурсов страны.

В 1994 году 7 апреля зарегистрировали и внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня домен «.ru». Поэтому теперь это День рождения рунета.

Еще в России 7 апреля отмечают свой профессиональный праздник специалисты по уходу за лицом и телом — День косметолога.

Кроме того, отмечают сегодня День метрической системы. 7 апреля 1795 года — начало внедрения метрической системы в мировом масштабе. Сейчас она принята в качестве обязательной или предпочтительной в большинстве стран, как в научных целях, так и в повседневной жизни.

Среди забавных праздников можно отметить День легкого пива и Международный день бобра.

У православных христиан 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы — праздник, установленный в память о дне, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о предстоящем рождении Сына Божия.

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