Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати самых главных праздников в православной традиции. С Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя.
Благовещение праздник не переходящий, ежегодно его отмечают 7 апреля, за девять месяцев до Рождества Христова.
Праздник установлен в воспоминание о возвещении Деве Марии архангелом Гавриилом благой вести о зачатии и о рождении Иисуса Христа.
До VII века церковь называла этот праздник по-разному: Возвещение, Приветствие Марии, Зачатие Спасителя, Начало искупления. Полное его название в православии звучит так: Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии.
Традиции и обычаи
В Благовещение во всех православных храмах совершаются праздничные службы. Духовенство надевает облачения голубого — «богородичного» — цвета, символизирующего чистоту и непорочность Девы Марии. По окончании литургии священники и прихожане выходят из церкви на паперть, чтобы выпустить в небо белых голубей. Этот обряд символизирует благую весть, принесенную архангелом Гавриилом, и свободу, дарованную всем людям через воплощение Спасителя.
Что можно есть постящимся на Благовещение
Очень часто Благовещение выпадает на Великий пост. Однако церковным уставом в этот день допускаются послабления. Верующим в этот день можно есть рыбу, употреблять в пищу растительное масло. Дозволяется в умеренном количестве выпить вина.
Что запрещено делать в праздник Благовещения
Православные в день Благовещения Пресвятой Богородицы должны посвятить себя усердной молитве и, если есть возможность, воздерживаться от физической работы. Лучше отложить хлопоты по хозяйству. С огородом тоже рекомендуется разобраться накануне. Не стоит готовить еду до наступления вечера.
Считается, что женщины не должны в этот день менять прическу. Не то чтобы совсем не расчесывать волосы, просто отложить стрижку или окрашивание. В этот праздник, да и в любой другой день, нельзя ссориться, унывать, гневаться и злословить.
Поздравления
В этот день нет каких-то устоявших форм поздравления. Верующие просто говорят друг другу: «Поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы!» или просто «С Благовещением!»
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