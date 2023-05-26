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Из подтопленных домов хутора Северного в Лабинском районе эвакуировали 11 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-podtoplennyh-domov-hutora-severnogo-v-labinskom-rajone-evakuirovali-11-chelovek
Из подтопленных домов хутора Северного в Лабинском районе эвакуировали 11 человек
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным МЧС, 26 мая в Лабинском районе выпало до 50 мм осадков.

В Лабинске подтоплены 36 придворовых территорий, в 21 дом зашла вода.

В хуторе Северном подтоплено 5 жилых домов. В пункт временного размещения эвакуировали 11 человек.

В станице Владимировской подтоплено 22 придомовые территории.

В хуторе Привольном подтоплена 1 придомовая территория.

В подтопленных населенных пунктах работает водооткачивающая техника — 8 автомобилей и 4 мотопомпы. Последствия стихии устраняют 90 человек и 28 единиц техники. В готовности находится аэромобильная группа в составе 100 человек и 21 единицы техники.

В краевом главке МЧС круглосуточно работает оперативный штаб. Ситуация находится под особым контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Лабинском районе 26 мая из-за ливней подтопило 25 домов и 55 дворов в четырех населенных пунктах. Введен режим ЧС. В Курганинском районе за час выпало 40 мм осадков, количество подтопленных придомовых территорий устанавливается. В Адыгее подтоплены более 100 домов и дворов в ауле Ходзь. В Армавире из-за проливных дождей частично подтопило два тоннеля на улицах Новороссийской и Кирова. В Краснодарском крае до 28 мая действует штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках.

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