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В Лабинском районе из-за ливней подтопило 25 домов и 55 дворов в четырех населенных пунктах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskom-rajone-iz-za-livnej-podtopilo-25-domov-i-55-dvorov-v-chetyreh-naselennyh-punktah
В Лабинском районе из-за ливней подтопило 25 домов и 55 дворов в четырех населенных пунктах
Фото t.me/labinsk_online

В муниципалитете 26 мая прошли сильные дожди. В связи с подтоплениями на территории четырех поселений ввели режим ЧС.

В Лабинске подтоплены 25 частных домов и 55 придомовых территорий.

В селе Владимировском подтоплен 1 дом и 22 придомовые территории.

В хуторе Северном вышла из берегов река Грязнуха. Подтоплены 11 домов, из которых 6 — нежилые. Жители от эвакуации отказались.

В селе Зассовском из берегов вышел Ерастов ручей. Подтопленных домовладений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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