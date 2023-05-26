В Лабинском районе из-за ливней подтопило 25 домов и 55 дворов в четырех населенных пунктах
Происшествия
26.05.2023 19:43
В муниципалитете 26 мая прошли сильные дожди. В связи с подтоплениями на территории четырех поселений ввели режим ЧС.
В Лабинске подтоплены 25 частных домов и 55 придомовых территорий.
В селе Владимировском подтоплен 1 дом и 22 придомовые территории.
В хуторе Северном вышла из берегов река Грязнуха. Подтоплены 11 домов, из которых 6 — нежилые. Жители от эвакуации отказались.
В селе Зассовском из берегов вышел Ерастов ручей. Подтопленных домовладений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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