Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 28 мая

По прогнозу синоптиков, 26, 27 и 28 мая на Кубани ожидаются сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

Из-за выпадения осадков в водоемах региона поднимется. В горных реках Мостовского, Апшеронского, Лабинского и Отрадненского районов уровень воды местами превысит неблагоприятные отметки.

Жителям и гостям Кубани в ближайшие дни рекомендовали соблюдать необходимые меры предосторожности и внимательно следить за изменениями погодных условий. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам телефона: 112 или 101, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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