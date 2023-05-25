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Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 28 мая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-po-livnyam-i-podemu-vody-v-rekah-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-28-maya
Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 28 мая
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, 26, 27 и 28 мая на Кубани ожидаются сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

Из-за выпадения осадков в водоемах региона поднимется. В горных реках Мостовского, Апшеронского, Лабинского и Отрадненского районов уровень воды местами превысит неблагоприятные отметки.

Жителям и гостям Кубани в ближайшие дни рекомендовали соблюдать необходимые меры предосторожности и внимательно следить за изменениями погодных условий. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам телефона: 112 или 101, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: ливень с градом прошел ночью 25 мая в Краснодаре. По всему городу сверкали молнии. Автомобилисты едва могли двигаться по магистралям на минимальной скорости.

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