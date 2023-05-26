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В Курганинском районе за час выпало 40 мм осадков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kurganinskom-rajone-za-chas-vypalo-40-mm-osadkov
В Курганинском районе за час выпало 40 мм осадков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Из-за обильных осадков 26 мая в Курганинском районе подтопило придомовые территории.

По данным администрации района, сейчас устанавливается число подтопленных придомовых территорий. Последствия подтоплений ликвидирует спецтехника. Ведется мониторинг состояния водных объектов.

За час в муниципалитете выпало до 40 мм осадков, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Лабинском районе 26 мая из-за ливней подтопило 25 домов и 55 дворов в четырех населенных пунктах. Введен режим ЧС. В Адыгее подтопило более 100 домов и придомовых территорий в ауле Ходзь. В Краснодарском крае продлили до 28 мая штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках.

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