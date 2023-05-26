МЧС: более 100 домов и придомовых территорий подтоплены в Адыгее

Из-за выпадения обильных осадков и сбегания воды со склонов 26 мая в ауле Ходзь Кошехабльского района произошло подтопление.

По предварительной информации, подтоплены более 100 придомовых территорий и частных домовладений. Соцобъекты в зону подтопления не попали.

По состоянию на 18:00 26 мая вода из придомовых территорий уходит. На месте развернут оперативный штаб. Организовали рабочие группы по оценке ущерба, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

Власти Адыгеи ввели режим ЧС муниципального характера в ауле Ходзь.