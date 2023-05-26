В Армавире из-за ливней подтопило два тоннеля

По данным краевого оперштаба, 26 мая около 18:00 из-за проливных дождей частично подтопило два тоннеля на улицах Новороссийской и Кирова.

В связи с этим, движение в тоннелях перекрыли. На улице Новороссийской включилась и работает насосная станция. На улице Кирова — вода уходит самотеком в ливнеотвод.

В 19:35 тоннели открыли, движение возобновлено, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Лабинском районе 26 мая из-за ливней подтопило 25 домов и 55 дворов в четырех населенных пунктах. Введен режим ЧС. В Курганинском районе за час выпало 40 мм осадков. В Адыгее подтоплено более 100 домов и дворов в ауле Ходзь. В Краснодарском крае до 28 мая действует штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках.