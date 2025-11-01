Greenworks: 10 лет на российском рынке электроинструмента и садовой техники

Erid: 2VSb5yGB2iM

В 2025 году компания Greenworks отмечает 10 лет работы на российском рынке аккумуляторной садовой техники.

О компании Greenworks

Greenworks — мировой лидер в производстве аккумуляторной садовой техники и электроинструментов, создающий экологичные решения без бензина и проводов для дома и сада.

Благодаря высокой мощности, сопоставимой с бензиновыми аналогами, и удобству в эксплуатации продукция Greenworks стала символом современного и экологичного подхода к уходу за участком.

Компания начала работу в России в 2015 году, и за десятилетие превратилась из молодого стартапа в одного из ведущих игроков рынка аккумуляторных инструментов. Сегодня ассортимент бренда охватывает четыре технологические платформы, ориентированные на разные категории пользователей — от дачников до профессионалов. За это время оборот Greenworks вырос с нуля до 9 млрд рублей.

К 2024 году доля бренда на рынке аккумуляторной садовой техники России достигла 20%. Техника Greenworks доступна в более чем 1000 розничных магазинах и онлайн, а сеть из около 300 сервисных центров и собственный склад площадью 12 000 м² в Подмосковье обеспечивают надёжную поддержку клиентов по всей стране.

Производственные площадки

Одним из ключевых преимуществ Greenworks является полностью вертикально интегрированное производство, позволяющее контролировать каждый этап — от проектирования деталей до финальной сборки техники. Такой подход гарантирует высокие стандарты качества и надежности, а также обеспечивает технологическую независимость, ведь компания самостоятельно производит около 80% всех компонентов.

Производственные мощности Greenworks впечатляют: ежедневно выпускается около 20 тыс. аккумуляторов, 30 тыс. бесщеточных двигателей и свыше 100 тыс. электронных модулей. В итоге ежемесячный объем производства достигает 1,5 млн единиц техники, что позволяет компании стабильно поставлять на мировой рынок инновационное и высокотехнологичное оборудование.

Ассортиментный портфель

Оптимальное соотношение цена-качество делает инструмент доступным для широкого круга потребителей. Продуктовый ряд состоит из четырех платформ: 24V и 40V (любительский сегмент), 60V (полупрофессиональный) и 82V (профессиональный). В рамках каждой платформы все инструменты могут работать от единого универсального аккумулятора.

Универсальная платформа 24V — самая доступная платформа в линейке бренда. В нее входит 125 инструментов для дома, дачи и небольшого сада. Компактные и легкие устройства удобны в использовании и идеально подходят для нерегулярных работ и ухода за небольшими участками.

Удобная платформа 40V — самая популярная в модельном ряду бренда. Она сочетает оптимальное соотношение цены и качества и подходит тем, кто регулярно работает в саду. Линейка включает более 80 инструментов, техника отличается мощностью, длительным временем работы и эффективностью.

Мощная платформа 60V — полупрофессиональная серия из 35 инструментов для владельцев больших участков. Техника сочетает мощность выше бензиновых аналогов, отсутствие выхлопов и удобные функции турборежима и круиз-контроля.

Профессиональная платформа Greenworks Commercial 82V — профессиональная линейка из 60 мощных и надежных инструментов для озеленителей и коммунальных служб. Техника сочетает высокую производительность, эргономику и бесшумную работу без выхлопов.

Вектор будущего развития

В дальнейшем Greenworks продолжит развивать направление устойчивых технологий, расширять линейку аккумуляторной техники и внедрять инновационные решения для дома, сада и профессионального использования. Компания сосредоточится на повышении эффективности, экологичности и удобства своих продуктов, укрепляя позиции лидера в индустрии садовой техники.

Отмечая юбилей, Greenworks подтверждает статус бренда, ориентированного на постоянное развитие и инновации. Компания продолжает внедрять передовые технологии и создавать решения, направленные на формирование экологичного и устойчивого будущего.

Реклама. «ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»