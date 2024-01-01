Гладков: до 25 увеличилось число жертв атаки ВСУ в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 января сообщил о том, что количество погибших жителей в результате массированного обстрела Белгорода выросло.

«К большому горю у нас увеличилось количество погибших до 25 человек, 5 из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка 4 лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков», — написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области.

По данным Гладкова, 31 декабря за помощью к медикам 31 декабря обратились еще двое — женщина с открытым переломом пястной кости и мужчина с проникающим ранением глазного яблока. Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину сейчас готовят к операции.

По последней информации, общее число пострадавших в результате атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода возросло до 109 человек, 45 из них остаются в больницах Белгорода, 25 — в больницах Москвы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 декабря Белгород попал под обстрел со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, по Белгороду били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами Vampire чешского производства. По состоянию на 31 декабря было известно о 24 погибших, четверо из которых — дети. В результате теракта киевского режима в Белгороде погиб 27-летний следователь военного следственного отдела, которого полтора месяца назад прислали расследовать военные преступления ВСУ в Белгородской области.

В Минобороны РФ в тот же день заявили, что это преступление не останется безнаказанным. В ведомстве рассказали о действиях ВС РФ в ответ на теракт ВСУ в Белгороде.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ ударили 30 декабря по Белгороду из системы залпового огня, и назвал эту атаку терактом.