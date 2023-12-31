В Минобороны рассказали о действиях ВС РФ в ответ на теракт ВСУ в Белгороде

Массированный обстрел ВСУ жилых кварталов Белгорода произошел 30 декабря. В Минобороны в тот же день заявили, что это преступление не останется безнаказанным.

В российском оборонном ведомстве назвали произошедшее террористическим актом.

В ответ на преступные действия киевского режима ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

В частности, высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. В Минобороны сообщили о том, что там же находились до 200 иностранных наемников, которых собирались привлечь к террористическим рейдам на приграничной с Украиной территории РФ.

Кроме того, ВС РФ ударили по зданию СБУ и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор»* (признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в РФ). В результате высокоточных ударов ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен»** (запрещен в России).

Также высокоточные ракеты ВС РФ поразили филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области. Известно, что он используется ВСУ для ведения разведки.

Кроме того, уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.

Кроме того, нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также по местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

«В результате противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку. Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре», — заявили в Министерстве обороны России.

*Организация признана в экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

**Запрещенная в России организация.

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