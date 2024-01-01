Владимир Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ ударили 30 декабря по Белгороду из системы залпового огня, и назвал эту атаку терактом.

«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет что они сделали? Они ударили из системы залпового огня, РСЗО… И этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя», — заявил Владимир Путин во время встречи с военнослужащими в госпитале имени А. А. Вишневского.

Путин акцентировал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Президент напомнил, что ВС России бьют только по военным объектам, сообщает RT.

По последним данным, в результате массированного обстрела ВСУ в Белгороде погибли 24 человека, более 100 находится в больницах, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 декабря Белгород попал под обстрел со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, по Белгороду били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами Vampire чешского производства. По состоянию на 31 декабря известно о 24 погибших (из них 4 ребенка). В результате теракта киевского режима в Белгороде погиб 27-летний следователь военного следственного отдела, которого полтора месяца назад прислали расследовать военные преступления ВСУ в Белгородской области.

В Минобороны РФ в тот же день заявили, что это преступление не останется безнаказанным. В ведомстве рассказали о действиях ВС РФ в ответ на теракт ВСУ в Белгороде.