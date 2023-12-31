Расследовавший преступления ВСУ молодой офицер СК погиб при обстреле Белгорода

В результате теракта киевского режима в Белгороде погиб 27-летний следователь военного следственного отдела, которого полтора месяца назад прислали расследовать военные преступления ВСУ в Белгородской области.

Старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин был прикомандирован 19 ноября 2023 года, чтобы расследовать преступления в отношении мирных жителей и военнослужащих, и в момент теракта в Белгороде исполнял свой служебный долг.

Молодому офицеру 6 января 2024 года должно было исполниться 28 лет.

По факту гибели следователя возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Михаила Конопицина и поручил оказать всестороннюю помощь его семье, сообщает пресс-служба СК РФ.

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