Экс-судья из Краснодара не смог оспорить приговор за смертельное ДТП

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи 1 июля рассмотрел дело о смертельном ДТП, которое произошло по вине бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского и в котором погиб 29-летний велосипедист.

В апелляции адвокаты Захарчевского утверждали, что велосипедист был пьян и сам наехал на внедорожник судьи, а умер из-за неправильного лечения в больнице.

Суд не принял в расчет позицию адвоката экс-судьи и оставил приговор в силе. Захарчевский приговорен к шести годам колонии-поселения, а также штрафу в размере 8 млн рублей в пользу семьи погибшего. Также осужденному на два года суд запретил садиться за руль.

Пострадавшая сторона считает приговор мягким, поскольку суд не учел ряд отягчающих обстоятельств, в частности, раскаяние Захарчевского. Юристы констатируют, что вина бывшего судьи доказана, поскольку экспертиза установила, что он мог избежать аварии, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 7 апреля 2020 года на улице Бородинской в Краснодаре. Land Cruiser сбил 29-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. За рулем внедорожника был судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский. Велосипедиста госпитализировали, спустя четыре месяца он умер. Уголовное дело в отношении судьи возбудили только в феврале 2022 года.

Позже в сети появилось видео с моментом ДТП. Сам Захарчевский ходатайствовал о проведении психолого-психиатрической экспертизы и настаивал на том, что он не помнит аварии. Он заявлял, что был уже серьезно болен, когда работал судьей Краснодарского краевого суда, однако экспертиза не нашла у Захарчевского психического расстройства.

С конца марта 2023 года дело Захарчевского рассматривал Ростовский областной суд. На первом судебном заседании он частично признал свою вину. В феврале 2024 года суд приговорил Захарчевского к 6 годам в колонии-поселении. Позже стало известно, что Захарчевский подал апелляцию в третий апелляционный суд Сочи.