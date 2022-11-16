У обвиняемого по делу о смертельном ДТП в Краснодаре экс-судьи эксперты не нашли расстройств психики

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Специалисты Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Психоневрологический диспансер» завершили экспертизу, на которой настаивал экс-судья Юрий Захарчевский, которого обвиняют в смертельном ДТП.

Обвиняемый заявлял, что не помнит момента аварии, и настаивал на том, что у него за рулем помутился рассудок. Бывший судья предъявил следствию медицинские документы с соответствующим диагнозом, в которых говорилось о том, что у Юрия Захарчевского в день аварии было расстройство психики.

Эксперты изучили аудиозапись из материалов дела, на которой записан разговор экс-судьи с родственниками погибшего и в которой он пытается уговорить их принять деньги.

«В момент инкриминируемого ему деяния в состоянии аффекта, либо ином эмоциональном состоянии, способном существенно повлиять на его сознание или поведение, Ю. В. Захарчевский не находился», — говорится в заключении экспертизы.

Также эксперты установили, что бывший судья в данный момент также находится в здравом рассудке, пишет «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло 7 апреля 2020 года на улице Бородинской в Краснодаре. Автомобиль Land Cruiser сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Как позже оказалось, за рулем внедорожника был судья Юрий Захарчевский. Велосипедиста госпитализировали, но несмотря на оказанную медпомощь, спустя четыре месяца он скончался.

Уголовное дело в отношении Захарчевского возбудили в феврале 2022 года. Позднее в сети появилось видео, запечатлевшее момент ДТП. Юрий Захарчевский ходатайствовал перед следствием о проведении в отношении себя психолого-психиатрической экспертизы. Согласно материалам дела, Захарческий сообщал, что не помнит обстоятельств аварии в апреле 2020 года. Согласно предоставленным обвиняемым медкартам, он уже был серьезно болен, когда работал судьей Краснодарского краевого суда и вел заседания.