Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Краснодаре экс-судья просит признать себя невменяемым

Фото из материалов дела

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский ходатайствует перед следствием о проведении в отношении себя психолого-психиатрической экспертизы.

Согласно материалам дела, Захарческий сообщал, что не помнит обстоятельств аварии в апреле 2020 года, в результате которой погиб 29-летний велосипедист.

Подозреваемый предъявил следствию медицинские документы с соответствующим диагнозом. Согласно им, расстройство психики было у экс-судьи и в день аварии. При этом на учете в спецбольнице он не стоял. За лечением он обратился уже после возбуждения уголовного дела.

«При таких обстоятельствах возникают сомнения во вменяемости обвиняемого и его способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве», — говорится в постановлении следствия о назначении экспертизы.

Эксперту предстоит установить, страдал ли Захарчевский психическим расстройством и был ли в состоянии аффекта в момент ДТП в Краснодаре. Экспертизу проведут в Ростове-на-Дону.

Согласно предоставленным обвиняемым медкартам, он уже был серьезно болен, когда работал судьей Краснодарского краевого суда и вел заседания. Его полномочия были прекращены только 1 февраля 2022 года.

Адвокат семьи погибшего сообщил, что обвиняемый пытался загладить свою вину. Аудиозапись имеется в уголовном деле. В настоящее время экс-судье избрали меру пресечения. Он ограничен в передвижениях, пишет «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло 7 апреля 2020 года на улице Бородинской в Краснодаре. Автомобиль Land Cruiser сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Как позже оказалось, за рулем внедорожника был судья Юрий Захарчевский. Велосипедиста госпитализировали, но несмотря на оказанную медпомощь, спустя четыре месяца он скончался. Уголовное дело в отношении Захарчевского возбудили в феврале 2022 года. Позднее в сети появилось видео, запечатлевшее момент ДТП.