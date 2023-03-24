Дело экс-судьи Захарчевского о смертельном ДТП в Краснодаре рассмотрит Ростовский суд

Верховный суд РФ передал уголовное дело в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в смертельном ДТП, в Ростовский областной суд.

В январе этого года Четвертый кассационный суд определил территориальную подсудность дела и назначил местом его рассмотрения Ростовский областной суд. Адвокаты Захарчевского и он сам просили передать дело в Ставропольский краевой суд. Прокуратура и сторона пострадавших с этим не согласились.

Экс-судья подал жалобу в Верховный суд РФ, но не смог опротестовать решение Четвертого кассационного суда. Верховный суд РФ согласился с мнением прокуратуры и пострадавших о том, что дело должен рассматривать Ростовский областной суд, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельное ДТП произошло 7 апреля 2020 года на улице Бородинской в Краснодаре. Автомобиль Land Cruiser сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Как позже оказалось, за рулем внедорожника был судья Юрий Захарчевский. Велосипедиста госпитализировали, но несмотря на оказанную медпомощь, спустя четыре месяца он скончался.

Уголовное дело в отношении Захарчевского возбудили в феврале 2022 года. Позднее в сети появилось видео, запечатлевшее момент ДТП. Юрий Захарчевский ходатайствовал перед следствием о проведении в отношении себя психолого-психиатрической экспертизы.

Согласно материалам дела, Захарческий сообщал, что не помнит обстоятельств аварии в апреле 2020 года. Он предоставил медкарты и настаивал на том, что был уже серьезно болен, когда работал судьей Краснодарского краевого суда и вел заседания. Однако, экспертиза не нашла у Захарчевского расстройств психики.