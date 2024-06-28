Осужденный за смертельное ДТП на Кубани экс-судья Захарчевский оспорил приговор

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, осужденный за смертельную аварию, подал апелляцию и пытается оспорить приговор.

Слушание должно было состояться в начале июня в третьем апелляционном суде Сочи, однако его отложили на 1 июля. По словам адвоката семьи погибшего велосипедиста Алексея Иванова, экс-судья пытается доказать, что он не виноват в смерти Данила Юханова.

«То, что Данил умер спустя полгода, а от ДТП якобы спустя полгода не умирают, это полная чушь. В результате ДТП были причинены серьезные телесные повреждения — поврежден мозг. То, что Данил выжил и прожил столько времени, это исключительно заслуга врачей. Была проведена филигранная операция», — отметил адвокат пострадавшей стороны.

Адвокат также обратил внимание на то, что в суде были опровергнуты доводы о якобы вине самого Данила Юханова. В частности, экспертиза показала, что велосипедист не был пьян, как утверждал экс-судья, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 7 апреля 2020 года на улице Бородинской в Краснодаре. Land Cruiser сбил 29-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. За рулем внедорожника был судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский. Велосипедиста госпитализировали, спустя четыре месяца он умер. Уголовное дело в отношении судьи возбудили только в феврале 2022 года.

Позже в сети появилось видео с моментом ДТП. Сам Захарчевский ходатайствовал о проведении психолого-психиатрической экспертизы и настаивал на том, что он не помнит аварии. Он заявлял, что был уже серьезно болен, когда работал судьей Краснодарского краевого суда, однако экспертиза не нашла у Захарчевского психического расстройства.

С конца марта 2023 года дело Захарчевского рассматривал Ростовский областной суд. На первом судебном заседании он частично признал свою вину. В феврале 2024 года суд приговорил Захарчевского к 6 годам в колонии-поселении.