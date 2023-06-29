Краснодарский экс-судья Захарчевский частично признал свою вину по делу о погибшем в ДТП велосипедисте

Ростовский областной суд 28 июня приступил к рассмотрению уголовного дела экс-судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского. Мужчина обвиняется в совершении ДТП, в котором погиб человек.

На первом судебном заседании обвиняемый частично признал свою вину. Экс-судья заявил, что был участником ДТП. Однако он не согласился с сутью предъявленного обвинения. По его словам, оно противоречит собранным доказательствам.

Следующее заседание состоится 11 июля. В ходе процесса опросят свидетеля — мать погибшего, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельное ДТП произошло 7 апреля 2020 года на улице Бородинской в Краснодаре. Автомобиль Land Cruiser сбил 29-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии. Позже стало известно, что за рулем внедорожника был судья Юрий Захарчевский. Пострадавшего госпитализировали, но несмотря на оказанную медпомощь, спустя четыре месяца он скончался.

Уголовное дело в отношении Захарчевского возбудили в феврале 2022 года. Позднее в сети появилось видео, запечатлевшее момент ДТП. Юрий Захарчевский ходатайствовал перед следствием о проведении в отношении себя психолого-психиатрической экспертизы.

Согласно материалам дела, Захарческий сообщал, что не помнит обстоятельств аварии. Он предоставил медкарты и настаивал на том, что был уже серьезно болен, когда работал судьей Краснодарского краевого суда и вел заседания. Однако, экспертиза не нашла у Захарчевского расстройств психики.

В январе текущего года Четвертый кассационный суд назначил местом его рассмотрения Ростовский областной суд. Адвокаты Захарчевского просили передать дело в Ставропольский краевой суд. Прокуратура и сторона пострадавших с этим не согласились.