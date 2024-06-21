Двое сотрудников МЧС пострадали в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае

Массированная атака беспилотников произошла в ночь на 21 июня. В числе пострадавших — двое сотрудников МЧС России.

Сообщается, что они получили травмы при исполнении служебных обязанностей.

«Специалистам ведомства сразу была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о массовой атаке беспилотников на объекты Краснодарского края и Адыгеи сообщили 21 июня около 2:00. Сообщалось, что атаковали Темрюкский район, Ейский и Северский районы. Также беспилотник рухнул на территории котельной в районе автовокзала «Южный» в Краснодаре. Пострадали четыре человека. Позднее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного из пострадавших. Кроме того, беспилотник упал на территории Ильского НПЗ, пострадали два человека. В Адыгее упавший беспилотник повредил крышу частного дома в поселке Яблоновском. По данным Минобороны, общей сложности в ночь на 21 июня над Краснодарским краем уничтожили 43 беспилотника