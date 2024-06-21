Один человек погиб в результате падения беспилотника в Краснодаре

Беспилотник рухнул в ночь на 21 июня на территории котельной рядом с автовокзалом «Южный» в Краснодаре.

«В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным краевого оперштаба в Краснодаре в районе автовокзала «Южный» при падении беспилотника пострадали четыре человека.

Также ночью сразу несколько муниципалитетов Кубани подверглись массированной атаке. БПЛА атаковали Краснодар, Темрюкский, Ейский и Северский районы. Силы ПВО сбили беспилотники в поселке Афипском. Также беспилотник рухнул на территории Ильского НПЗ, произошел пожар.