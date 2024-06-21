Беспилотник рухнул на территории Ильского НПЗ, пострадали два человека

БПЛА упал на территории Ильского НПЗ 21 июня около 4:00. В результате возник пожар.

По информации краевого оперштаба, повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м. оперативно ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работают все экстренные службы.

Также в ночь на 21 июня атаке БПЛА подверглись Краснодар, Темрюкский, Ейский и Северский районы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что всем пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА оказывается необходимая помощь.

«Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания. К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава Краснодарского края дал получения мэру Краснодара Евгению Наумову и главе Северского района Андрею Дорошевскому держать ситуацию на постоянном контроле и оказать поддержку семьям пострадавших.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Кубани подверглись массированной атаке. БПЛА атаковали Краснодар, Темрюкский, Ейский и Северский районы. Также силы ПВО сбили беспилотники в поселке Афипском. В Краснодаре в районе автовокзала «Южный» при падении беспилотника пострадали четыре человека.