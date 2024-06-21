В Краснодаре при падении беспилотника пострадали люди

По предварительной информации краевого оперштаба, при падении БПЛА самолетного типа в районе автовокзала «Южный» в Краснодаре пострадали четыре человека.

Повреждения получили здания автовокзала «Южный» и котельной, выбиты стекла у находившегося на стоянке рейсового автобуса.

«Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских БПЛА. К сожалению, обломки беспилотника упали в Краснодаре на территорию котельной рядом с автовокзалом «Южный». Серьезных разрушений инфраструктуры нет. Но по предварительным данным есть четверо пострадавших», — сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 21 июня отражена атака украинских беспилотников на ряд гражданских объектов в нескольких районах Краснодарского края и Адыгеи. По сообщениям из соцсетей, в поселке Яблоновском из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом.