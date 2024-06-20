Атака БПЛА на Краснодарский край и Адыгею 21 июня, работает ПВО

О массовой атаке беспилотников на обьекты Адыгеи и Краснодарского края около 02.00 ночи на 21 июня сообщили очевидцы в социальных сетях.

Также Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы.

В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в п. Волна.

Погибших и пострадавших нет. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры нет. На месте работают службы экстренного реагирования.

Атака беспилотников была отражена и в Ейском районе. Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. На месте работают оперативные спецслужбы. Информация уточняется.

Также в результате работы ПВО в поселке Афипском сбиты вражеские БПЛА.

Разрушений нет.