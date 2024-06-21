Над Краснодарским краем в ночь на 21 июня уничтожили 43 беспилотника

В ночь на 21 июня была предпринята попытка атаки с помощью безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа объектов на территории Краснодарского края, Крыма, Волгоградской области. Также беспилотники сбили над акваторией Черного моря.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 43 беспилотника над территорией Кубани, 70 БПЛА — над территорией Крыма и акваторией Черного моря, а также один беспилотник — над Волгоградской областью.

«В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины», — сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

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