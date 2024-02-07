Движение поездов восстановили по одному из поврежденных селем путей в Сочи
Первый поезд прошел по перегону Дагомыс — Лоо, где сель повредил ж/д инфраструктуру, в 4:56.
Для восстановления второго пути поезда будут курсировать в реверсивном режиме через участок.
Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий стихии, в них задействованы более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая техника. В РЖД действует оперштаб.
«Предпринимаем все необходимые меры для ввода поездов в график», — сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сель сошел на железную дорогу между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе 4 февраля в 23:40. Из-за схода селя часть пригородных поездов отменили. Пассажирские поезда дальнего следования задержали, людей к поездам начали подвозить автобусами.
К утру 6 февраля убрали уже более 15,5 тыс. куб. м грунта. Железнодорожные пути со стороны моря уже полностью очистили. На пути со стороны гор продолжается расчистка, туда постоянно сходит новый грунт. Рабочим еще предстоит убрать около 3 тыс. куб. м. земли. Задержанные из-за схода селя поезда начали входить в свои графики.
Сотрудники РЖД приступили к работам по замене полотна. Продолжается расчистка второго пути и восстановление контактной линии электросетей.