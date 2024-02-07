Движение поездов восстановили по одному из поврежденных селем путей в Сочи

Первый поезд прошел по перегону Дагомыс — Лоо, где сель повредил ж/д инфраструктуру, в 4:56.

Для восстановления второго пути поезда будут курсировать в реверсивном режиме через участок.

Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий стихии, в них задействованы более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая техника. В РЖД действует оперштаб.

«Предпринимаем все необходимые меры для ввода поездов в график», — сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сель сошел на железную дорогу между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе 4 февраля в 23:40. Из-за схода селя часть пригородных поездов отменили. Пассажирские поезда дальнего следования задержали, людей к поездам начали подвозить автобусами.