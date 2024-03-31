База отдыха загорелась в Апшеронском районе
Происшествия
31.03.2024 13:56
Пожар на турбазе «Водолей» в станице Нижегородской произошел днем 31 марта.
По сообщениям очевидцев, огонь вспыхнул очень быстро, туристы эвакуировались.
«Куски горящего корпуса разлетелись за территорию базы и спровоцировали возгорание лесной подложки», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы произошедшего.
По предварительным данным, никто не погиб.
Официальная информация о пострадавших, причинах и обстоятельствах происшествия уточняется.
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